Kaza, Ağrı’nın Eleşkirt ile Erzurum’un Horasan ilçeleri arasında bulunan Sarıcan köyü yakınlarında meydana geldi.

Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ve karşı yönden gelen TIR henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve İl Afet ve Acil Durum ekipleri sevk edildi.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTA HAYATLARINI KAYBETTİLER

Ekipler hurdaya dönen otomobilde çıkarılan iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 2 kişinin cesedi Eleşkirt Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan TIR sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından aynı hastanede tedavi altına alındı.