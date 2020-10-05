Türkiye Ağrı'dan acı haber: 1 asker şehit oldu

Ağrı'dan acı haber: 1 asker şehit oldu

Türkiye

Ağrı'dan acı haber: 1 asker şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 1 jandarma personelinin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

05 Ekim 2020, Pazartesi 01:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere 2 jandarma personelinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralı jandarma personellerimiz helikopter ile bölgeden alınarak hemen Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 jandarma personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman jandarma uzman çavuşumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

AA


İlgili Haberler
Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan'a gittiBakan Akar ve TSK komuta kademesinden KKTC'ye sürpriz ziyaret


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Çıkar çatışmaları ticareti vuruyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Kaya Kalaycı: Bakıra can veriyor
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Koca "Hekimoğlu"lu yeni kamu spotunu paylaştı