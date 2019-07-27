Ağustos ayı sağanakla geliyor

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Sıcak havanın etkili olduğu yurt genelinde 1 Ağustos günü bazı illerde sağanak yağış bekleniyor

27 Temmuz 2019, Cumartesi 23:52
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Ağustos ayı sağanakla geliyor



Haftanın son gününde yurdun tamamı güneşli havanın etkisinde. Sıcaklık özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüksek derecede hissedilecek. 


SICAKLIK 40 DERECEYE KADAR ULAŞTI

Hava sıcaklığı buradaki illerde 40 dereceye ulaşmış durumda.

Hafta genelinde güneşli hava etkili olsa da perşembe günü bazı yerlerde sağanak yağış bekleniyor. 


SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERECEK


Edirne, Kırklareli, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta sağanak yağış etkisini gösterecek.




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