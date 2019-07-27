Ağustos ayı sağanakla geliyor
Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Sıcak havanın etkili olduğu yurt genelinde 1 Ağustos günü bazı illerde sağanak yağış bekleniyor
Haftanın son gününde yurdun tamamı güneşli havanın etkisinde. Sıcaklık özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüksek derecede hissedilecek.
SICAKLIK 40 DERECEYE KADAR ULAŞTI
Hava sıcaklığı buradaki illerde 40 dereceye ulaşmış durumda.
Hafta genelinde güneşli hava etkili olsa da perşembe günü bazı yerlerde sağanak yağış bekleniyor.
SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERECEK
Edirne, Kırklareli, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta sağanak yağış etkisini gösterecek.