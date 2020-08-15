Ağustos güzeli Glayöl

Adı Gladiolus’tan yani ‘gladyatör’ kelimesinden geliyor. Zarif ama güçlü yapraklarının şekli gladyatör kılıcına benzetildiği için ismi böyle türetilmiş. Glayöl ya da glayör ismiyle anılan bu güzel bitki, uzun ve güçlü yapraklarının arasından çıkan gösterişli çiçekleriyle ağustos ayının güzeli. Soğanları baharda dikiliyor. Yazın en sıcak günlerinde nazlanmadan açarak bahçeleri süslüyor. Sonbahar aylarına kadar çiçekli kalabiliyor. Hastalığı, böceklenmesi ve zararlısı olmadığından yetiştirmesi kolay, çok yıllık bir çiçek.

MUZ KABUĞUNDAKİ MUCİZE

Potasyum zengini olan muz, insanlar için olduğu kadar bitkiler için de yararlı bir meyve. Muz kabuklarını, saksı ve bahçe çiçeklerinizin solan yapraklarını düzeltmek, köklerini geliştirmek, çiçek açmalarını teşvik etmek, yetiştirdiğiniz sebzelerin verimini artırmak için kullanabilirsiniz.

YAPRAKLAR SARARIYORSA

Bitkilerinizin yapraklarının dalga dalga sararması potasyum eksikliğine işaret eder. Yediğiniz muzların kabuklarını saksıya ya da bahçe toprağına doğrudan karıştırarak potasyum eksikliğini giderebilirsiniz. Muz kabuğunu parçalara ayırın, toprağı eşeleyip 1-1.5 santim derine gömün yeter.

SUDA BEKLETMEK DE MÜMKÜN

Sinek ve yaprak bitlerini uzak tutmak için muz kabuklarına bir miktar karanfil karıştırabilirsiniz. Muz kabuklarını geceden sabaha beklettiğiniz suyu süzerek çiçeklerin sulamasında kullanmak da bir başka yöntem. Muz kabuklarını kuruttuktan sonra ufalayarak toprağa karıştırmanın daha iyi sonuç verdiğini söyleyenler de var. Hepsini deneyip hangisinin iyi olduğunu kendiniz görebilirsiniz.

MUZLU MOBİLYA

Balkon ve bahçelerin doğal güzelliğiyle uyum sağlayacak mobilyalar seçmek önemli bir ayrıntı. Örneğin muz lifinden örgü detaylar içeren dış mekan mobilyaları bahçe, balkon ve teraslara sıcak iklimlerden bir esinti taşıyabilir.

Hani o beğenmediğiniz eski merdiven vardı ya

Bahçeleri organize ederken eski merdivenler çiçek saksılarını düzenlemek için çok işe yarayabilir. Bahçe aletlerini de basamaklara yerleştirerek organize edebilirsiniz.