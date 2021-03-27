Ah keşke bana çıksa! 131 Milyon TL, hayali bile güzel…

ALTIN

-308 kilo altın

-308 bin tane gram altın

-184 bin 500 tane çeyrek altın

-45 bin 120 tane çeyrek altın

GÜMÜŞ

-2021’in gözde yatırım aracı gümüşten yaklaşık 20 bin 280 kilo alınabilir.

KRİPTO PARA

-Geleceğin finans enstrümanı olarak nitelendirilen Bitcoin’den yaklaşık 280 adet alınabilir.

-Ethereum almak isteyenler ise 10 bin 100 adetlik bir yatırım yapabilir.

DÖVİZ

-16 milyon 500 bin dolar

-12 milyon 800 bir Euro

- 11 milyon 880 bin sterlin

DÜKKAN

-Alışverişi yoğun ve işlek caddelerden mağaza kiralamaya uygun 6-7 adet kiracılı dükkan alınabilir.

-Bunların tanesini de 35-40 bin liradan kiraya vererek aylık 250 bin lira gelir sağlanır.

EV

-İstanbul’un iyi semtlerinden (Etiler, Bağdat Caddesi, Yeşilköy vb.) tanesi 6-7 milyon liraya geniş ve lüks dairelerden 20 tane alınabilir.

-Bu dairelerin ortalama kirası 9-10 bin lira olarak hesaplanırsa aylık 200 bin lira gelir elde edilir.

ARSA

-Bodrum Gümüşlük’te denize sıfır kıyısı bulunan 25 bin metrekare imarlı arazi alınabilir.

BANKA

-131 milyon lirayı yıllık yüzde 18 faiz oranı ile bankaya yatıran bir talihli, vergiler kesildikten sonra yaklaşık olarak ayda 1 milyon 800 bin lira gelir edebilir. Bu ikramiyenin günlük faiz geliri yaklaşık 60 bin lira.