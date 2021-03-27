Ah keşke bana çıksa! 131 Milyon TL, hayali bile güzel…
Çılgın Sayısal Loto'da 131 milyon lirayı bulması beklenen büyük ikramiye oyunseverlerin hayallerini süslüyor Peki bu para ile neler alınabilir?
27 Mart 2021, Cumartesi 15:01 Son Güncelleme:
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ALTIN
-308 kilo altın
-308 bin tane gram altın
-184 bin 500 tane çeyrek altın
-45 bin 120 tane çeyrek altın
GÜMÜŞ
-2021’in gözde yatırım aracı gümüşten yaklaşık 20 bin 280 kilo alınabilir.
KRİPTO PARA
-Geleceğin finans enstrümanı olarak nitelendirilen Bitcoin’den yaklaşık 280 adet alınabilir.
-Ethereum almak isteyenler ise 10 bin 100 adetlik bir yatırım yapabilir.
DÖVİZ
-16 milyon 500 bin dolar
-12 milyon 800 bir Euro
- 11 milyon 880 bin sterlin
DÜKKAN
-Alışverişi yoğun ve işlek caddelerden mağaza kiralamaya uygun 6-7 adet kiracılı dükkan alınabilir.
-Bunların tanesini de 35-40 bin liradan kiraya vererek aylık 250 bin lira gelir sağlanır.
EV
-İstanbul’un iyi semtlerinden (Etiler, Bağdat Caddesi, Yeşilköy vb.) tanesi 6-7 milyon liraya geniş ve lüks dairelerden 20 tane alınabilir.
-Bu dairelerin ortalama kirası 9-10 bin lira olarak hesaplanırsa aylık 200 bin lira gelir elde edilir.
ARSA
-Bodrum Gümüşlük’te denize sıfır kıyısı bulunan 25 bin metrekare imarlı arazi alınabilir.
BANKA
-131 milyon lirayı yıllık yüzde 18 faiz oranı ile bankaya yatıran bir talihli, vergiler kesildikten sonra yaklaşık olarak ayda 1 milyon 800 bin lira gelir edebilir. Bu ikramiyenin günlük faiz geliri yaklaşık 60 bin lira.