Türkiye Ahıra giren köpekler 72 tavuğu telef etti

Ahıra giren köpekler 72 tavuğu telef etti

Türkiye

Ahıra giren köpekler 72 tavuğu telef etti

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde başıboş köpekler ahıra girerek 72 tavuğu telef etti.

30 Haziran 2020, Salı 21:57 Son Güncelleme:
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Alınan bilgilere göre olay, dün gece Yeni Mahalle’de oturan Seyfettin Yılmaz’a ait ahırda meydana geldi. Hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan Yılmaz ailesi, sabah saatlerinde ahıra geldiklerinde, tavuklarını parçalanmış halde buldu. Açıklamalarda bulunan Seyfettin Yılmaz, tavukların geçim kaynağı olduğunu belirterek, "Aldığımız tüm önlemlere rağmen mahalledeki başıboş köpekler tarafından 72 tavuğumuz telef edildi. Köpekler 3 gün önce de 3 keçimizi telef ettiler. Bizim yetkililerden isteğimiz, bu hayvanlara bir çare bulmaları ve zararımın karşılanmasıdır" dedi.

İHA

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