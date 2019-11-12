İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Kasım'da açıklanan kararla 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Ahmet Altan'in tahliyesine İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca itiraz edilmişti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul ederek Ahmet Altan'ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırdı. Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Müvekkilinin İstanbul'daki evinde olduğunu belirtti

Altan'ın yakalandıktan sonra yeniden cezaevine girmesi bekleniyor. Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu, "26'nın hükmünü 27 elleyemez. Bir başka mahkeme dokunamaz. Savcının hükümle verilen tahliyeye itiraz hakkı olmaz. Yaşananlar hukuka aykırı bir karar" değerlendirmesinde bulundu. Karara karşı daha önce kendisinin de temyizde bulunduğunu ifade eden avukat Çalıkuşu, müvekkilinin İstanbul'daki evinde olduğunu belirtti.

#olayıngeçmişi

Mahkeme, sanık Ahmet Altan için "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan önce 7 yıl hapis cezası vermişti.

Sanığın bulunduğu konum ve mevki ve toplum üzerindeki etkileri ile sanığın eylemlerinin bir bütün olarak değerlendiren mahkeme, cezayı artırarak 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını dikkate alan heyet takdiri indirim uygulamadı. Heyet, tutuklulukta geçirmiş olduğu süreyi dikkate alarak sanık Ahmet Altan'ın tahliyesine karar verdi. Altan hakkında da yurtdışına çıkış yasağı konulmasına hükmedildi.

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Özden ATİK İSTANBUL (DHA)