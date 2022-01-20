Ahmet Çalık’ın ailesinden Suriyeli savaş mağdurlarına gıda yardımı

Geçirdiği Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık’ın ailesi Suriye’nin İdlib kırsalındaki kamplarda yaşayanları unutmadı. Çalık’ın ailesinin gönderdiği Yardım kolileri Suriyeli ailelere ulaştı. Bağışlanan 750 adet gıda kolisi, Suriye’nin İdlib ili kırsalındaki çadır kamplarında dağıtıldı. Yardım kuruluşu sorumlusu Selim Tosun, Ahmet Çalık’a rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileklerini ileterek Suriye’de son yılların en soğuk kış mevsiminin yaşandığını vurguladı. Tosun, “Mevcut şartlardaki kötü kamp koşulları içerisinde temel gıda malzemeleri ve yakacağa ulaşmakta zorluk yaşayan on binlerce savaş mağduru aile var. Bağışçılarımızın destekleriyle bu mağduriyeti gidermek üzere ekiplerimizle yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı.









Ahmet Çalık’ın ailesi tarafından bağışlanan gıda malzemelerinin ihtiyacı olan ailelerin sofralarında olacağını anlatan Tosun, “Elim bir trafik kazası sonucu vefat eden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ın ailesi tarafından bağışlanan 750 adet gıda kolisinin dağıtımını gerçekleştirdik. Ulaştırmış olduğumuz bu yardım malzemeleri kendi ülkesinde mülteci konumuna düşen sivillere, kötü kış koşulları içerisinde önemli bir destek oldu. Bağışlarından ötürü merhum Çalık’ın ailesine tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyoruz” dedi.

1994 doğumlu olan Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022 Salı günü Ankara-Niğde güzergâhında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

İHA