İvana Sert'in adını duymayan kalmamıştır...

Yurdal Sert ile olan olaylı evliliğiyle, tarzıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran bir isim olmuştu.

Özellikle de 'İşte Benim Stilim' adlı moda yarışmasında jüri olduktan sonra tanımıştık onu.

Aksanıyla her daim dikkat çeken İvana Sert, bu senenin başında da şarkıcılığa adım atarak 'İmalat Hatası' isimli şarkısına klip çekti.

Geçen gün de, Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendirdi. Tabii sosyal medya da bu şarkı yorumuna sessiz kalamadı.

Ivana Sert'e bir yorum da Ahmet Kaya'nın abisi Mustafa Kaya'dan geldi.

MUSTAFA KAYA İLK KEZ KONUŞTU

Kanal D'deki '2. Sayfa' programına videolu açıklama yapan Mustafa Kaya, şunları söyledi:

"Programa İvana Sert isimli bir kardeşimiz katılmış ve Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını okumuş. Bana da şarkının sözlerini değiştirmiş, sözlere başka anlamlar yükleyip, çarpıtmış' diye duyumlar geldi. Ben de merak ettim ve programı izledim. Fakat şarkının sözlerinde herhangi bir değişiklik ve herhangi bir başka anlam yükleme ya da çarpıtma görmedim.

Şarkıyı gayet güzel ve ritmine uygun bir şekilde okumuş. Yüreğine sağlık Ivan kardemişimizin. Medeni cesaret göstermiş, televizyona çıkmış okumuş. Ben eleştiri yapmayacağım çünkü eleştiri yapılacak bir şey yok. O eleştiri yaptığını zannedip de hezeyan gösterenleri de kınıyorum. Türk insanına yakışmayan sözler söylemeyin.''

Mustafa Kaya



