Ahmet Kural 1 ay sonra ortaya çıktı!

Sabah gazetesinin haberine göre, Sıla Gençoğlu'nun "Beni darbetti" iddiasıyla savcılığa şikayet ettiği Ahmet Kural, olayın ardından ilk kez önceki gün Levent'te ortaya çıktı. 1 aydır şiddet iddiasıyla gündemde olan oyuncu, Murat Cemcir'in yeni ofisini ziyaret etti.

AĞZINA FERMUAR ÇEKTİ

Eski sevgilisiyle ilgili sorular karşısında eliyle ağzına fermuar çekme işareti yapan Ahmet Kural, sessizliğini korudu.

"İşler, güçler... Çalışmaya devam, her şey yolunda" diyen oyuncu, Murat Cemcir'le birlikte ofisten ayrıldı. İkilinin yeni filmleri için çalışmaya başladığı öğrenildi.