Ahmet Kural trafik kazası geçirdi

Kazada bir kişi yaralanırken Ahmet Kural’ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi. Yaralı ise Üsküdar’daki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kazanın ardından oyuncu Ahmet Kural, Çengelköy Polis Merkezi'ne getirildi.

Burada alınan ifadesinin ardından Kural’ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve trafik cezası kesildi.

Oyuncu Ahmet Kural, polis merkezinden ayrılırken böyle görüntülendi.

DHA