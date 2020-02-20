Ahmet Kural trafik kazası geçirdi
İstanbul Üsküdar Altunizade’de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural’a ait olduğu öğrenildi.
20 Şubat 2020, Perşembe 01:51 Son Güncelleme:
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Kazada bir kişi yaralanırken Ahmet Kural’ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi. Yaralı ise Üsküdar’daki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kazanın ardından oyuncu Ahmet Kural, Çengelköy Polis Merkezi'ne getirildi.
Burada alınan ifadesinin ardından Kural’ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve trafik cezası kesildi.
Oyuncu Ahmet Kural, polis merkezinden ayrılırken böyle görüntülendi.
DHA