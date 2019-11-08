Ahmet Kural: Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?

Sıla'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra avukat Gizem Çağla Çelik ile yeni bir aşka yelken açan Ahmet Kural, 6 aydır mutlu bir birlikteliğe sahipti.

İlk kez 'Baba Parası' filminin galasında el ele objektiflerin karşısına çıkan çift, keyifli halleriyle dikkat çekmişti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; Instagram'dan birbirlerini silen çiftin ayrıldığı iddia edilmişti. Konuya hemen açıklık getiren Kural, ayrılmadıklarını dile getirerek "Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?" dedi.

***Ahmet Kural, 1 Ocak 2020'de vizyona girecek 'Baba Parası' filminde Kıbrıslı Selim rolünde...

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