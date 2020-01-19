Ahmet Mekin o repliği hatırlattı: Sevgi iyilikti, emekti, dostluktu

Yalnız bırakmıyorum

Türk Sineması’nın efsane oyuncularından Ahmet Mekin zor günler geçiriyor. Sanatçının 63 yıllık eşi, eski oyuncu Kumral Şükran Kurteli 2 aydır Antalya Akdeniz Üniversitesi’nin onkoloji bölümünde tedavi görüyor. Bu sebeple yaşadıkları Balıkesir-Erdek’ten, Antalya’ya geldiklerini söyleyen Ahmet Mekin “Allah’tan ümit kesilmez. Bekliyoruz.

Hastane yönetimi, doktorlar, tüm sağlık çalışanları güzel eşimle ilgileniyor. Doktorlar izin verdiği sürece eşimin odasından çıkmıyorum. Onu hiç yalnız bırakmak istemiyorum. Sevgiyi, aşkı, evliliği eşim ayakta tuttu” dedi.

‘Dayanmaya çalışıyoruz’

Hayli üzgün olduğu gözlenen Ahmet Mekin bu açıklamalarıyla 1977’de oynadığı ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’daki o unutulmaz repliği hatırlattı: “Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, sevgi dostluktu, sevgi emekti.” Sanatçı, eşi Kumral Şükran Kurteli’yle nasıl tanıştıklarını anlatırken de duygulandı:

“1957 yılıydı. Eşim Avrupa’da, ‘Suçlu’ filminde oynuyordu. Evlenince mesleğini bıraktı. Nedenini sorduğumda ‘Evlilikle oyunculuk olmuyor’ dedi ve bir daha dönmedi. Çok mutlu bir evliliğimiz, torunlarımız var. Hastalık bizi çok üzdü. Tesadüfen öğrendik ve dayanmaya çalışıyoruz.”