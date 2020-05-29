Ahu Aysal: Aklım hâlâ uzayda

Cemiyet hayatının nevi şahsına münhasır simalarından Ahu Aysal, 2014’te Hollanda merkezli Space Expedition Cooperation (SXC) firmasının organizasyonu ile uzaya gitmek için başvuru yapmıştı. 95 bin dolar ödemiş, Amsterdam ve Fransa Bordeaux’da iki ayrı eğitime katılmış, yerçekimsiz ortamda uçmuştu. Ama sonra evdeki hesap çarşıya uymadı. Yolculuk iptal oldu. Önceki akşam malum; NASA ve SpaceX ortaklığı ile uzay istasyonuna insanlı Falcon 9 roketi fırlatılacaktı. Ancak son anda yarın akşama ertelendi. Karantina günlerini Bodrum Gündoğan’da geçiren Ahu Aysal’ı arayıp sordum.

“Hiç düşünmeden uçarım”

“Söz konusu firmayı mahkemeye verdim. Davanın bitmesini bekliyorum. Paramı da hâlâ alamadım. Gel gör ki; bu hayalimden vazgeçmedim. Umudum sürüyor. Şimdi ‘Gel’ deseler. Hiç düşünmeden, uzaya giderim. İçimde kaldı çünkü. Aklım orada. Dünden hazırım. Benim hiçbir şeyden korkum yok” dedi. Ahu Aysal karantina günlerini de şöyle anlattı: “Anın tadını çıkarıp bahçede yürüyüş yapıyorum. Bir animist (doğanın bütün olarak ve her varlığın teker teker maddi varlığın ötesinde bir de ruha sahip olduğunu kabul eden düşünce akımı) olarak mutluyum. Kızlarım Ceyla ve Ala ile WhatsApp’ta ‘Ana Gemi ve Filikalar’ diye bir grup kurduk. Her gün görüntülü konuşuyoruz. Tabii kokularını çok özledim. Türkiye bu karantina sürecini iyi yönetti. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bana çok güven veriyor.”



