



Ahu Tuğba, ilk eşini yıllar sonra gördüğünce midesi bulandığını ve kendini tuvalete kapattığını söyledi.

Geçmişe gönderme

İtiraflarıyla olay olan Ahu Tuğba "O kadar çok boynuzlandım ki Çin'e köprü olur" diyerek de geçmişine bir gönderme yaptı.

İşte o açıklamalar...

80'li yıllarda Yeşilçam'a damga vuran ve sayısız filmde başrol oynayan Ahu Tuğba daha önce Posta gazetesine verdiği röportajda şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Kaç kez evlendim bilmiyorum. Ama hepsi beni aldattı. Sıradan insanların arasında daha mutluyum. Kapıcıyı da insan olarak görürüm. En çok onlarla sohbet ederken mutluyum."

Ahu Tuğba kimdir?

Ahu Tuğba 3 Mayıs 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Varlıklı bir ailenin tek çocuğuydu. Ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Liseyi Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde İngilizce Dili bölümünü yarıda bıraktı.

Genellikle hayat kadını, uyuşturucu bağımlısı fakat kalbi temiz karakterleri canlandırmıştır. Erkekçe dergisine pozlar vermiştir. Gazino sanatçısı olarak çeşitli gösteriler yaptı.

Toplam 5 evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yapmıştır. 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu" (Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij) adında 1992 doğumlu bir kız çocuğu vardır. Ahu Tuğba,Osmanbey'de Guantenamera adlı gece kulübünün sahibidir. 2004 yılında atv'de yayınlanan "Ünlüler Çiftliği" yarışma programına katıldı.

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