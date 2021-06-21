Magazin Ahu Yağtu: Birbirini sevenlerin evlenmesi şart değil

Ahu Yağtu: Birbirini sevenlerin evlenmesi şart değil

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Ahu Yağtu: Birbirini sevenlerin evlenmesi şart değil

Ahu Yağtu, Şamdan dergisine verdiği röportajda evlilikle ilgili düşüncelerini anlattı.

21 Haziran 2021, Pazartesi 09:25 Son Güncelleme:
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2000-2005 arasında Doğan Akçura, 2012-2013’te de Cem Yılmaz ile evlilik yaşayan oyuncu “Birbirini seven iki insanın illa evlenmesi gerekmiyor. Birlikte yaşayıp bir ömrü geçirebilirler. Birbirlerine arkadaş olmaları için illa eş olmalarına gerek yok bence” dedi.

https://www.instagram.com/p/CQQ6ALlDkkH/


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