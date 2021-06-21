Ahu Yağtu: Birbirini sevenlerin evlenmesi şart değil

2000-2005 arasında Doğan Akçura, 2012-2013’te de Cem Yılmaz ile evlilik yaşayan oyuncu “Birbirini seven iki insanın illa evlenmesi gerekmiyor. Birlikte yaşayıp bir ömrü geçirebilirler. Birbirlerine arkadaş olmaları için illa eş olmalarına gerek yok bence” dedi.







