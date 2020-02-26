Ahu Yağtu paylaştı: Havada aşk var
Ahu Yağtu, instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri yine üzerine çekti.
26 Şubat 2020, Çarşamba 19:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, instagram hesabından bir fotoğrafını "Havada aşk var" notuyla paylaştı. Bu paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Yağtu'ya takipçilerinden gelen mesajlar arasında hayli ilginç yorumlar da bulunuyor.
- Neyi bıraktıysanız kaliteyi bozuyor. Cem Yılmaz'ı bıraktınız adam dengeyi tutturamadı.
- Kalite asla tesadüf değildir.
- Selamlar çok orjinal bir kadınsın mutlu olursun inşallah.
27 Şubat Perşembe akşamı Karanlıkta Komedi isimli yeni tiyatro oyununa başlayacak olan oyuncu, uzun süredir provalarda yer alıyor.