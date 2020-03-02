Ahu Yağtu'nun sahnede omurgası kırıldı
Ahu Yağtu, “Karanlıkta Komedi” adlı yeni tiyatro oyunun prömiyer gecesinde talihsiz bir kaza yaşadı.
02 Mart 2020, Pazartesi 09:41 Son Güncelleme:
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Sahnede ayağı takılan ve dengesini kaybedip düşen Yağtu’nun omuru kırıldı. Doktorunun 5 hafta evde istirahat verdiği oyuncu, “Omurganın en alt kuyruk sokumu bölgesindeki omurda kırık var. Doğal olarak bir operasyon yapılamıyor. Evde dinlenerek ve spor yaparak atlatacağım. Kemik kendi kendine kaynayacak inşallah” diye konuştu.
Ahu Yağtu geçen günlerde bu fotoğrafını 'Havada aşk var' notu ile paylaşmıştı.
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