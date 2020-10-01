Dünya AIDS'i tamamen yenen tek kişi Brown, lösemiye yenildi

AIDS'i tamamen yenen tek kişi Brown, lösemiye yenildi

Dünya

AIDS'i tamamen yenen tek kişi Brown, lösemiye yenildi

Dünya'da AIDS'i tamamen yenen ilk kişi tekrar eden lösemiye yenildi.

01 Ekim 2020, Perşembe 13:17 Son Güncelleme:
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Dünyada AIDS’ten tamamen iyileşen ilk kişi olarak bilinen Timothy Ray Brown (54) tekrar eden lösemiye karşı verdiği mücadeleyi kaybederek, hayata veda etti. 

‘Berlin Hastası’ olarak da bilinen Brown, 2008'de kemik iliği nakli yapılmış ve tedavi sonrası HIV virüsünden kurtulan ilk kişi olarak tarihe geçmişti.

Uluslararası AIDS Organizasyonu (IAS) Başkanı Adeeba Kamarulzaman, "Timothy’nin eşi Tim'e, ailesi ve dostlarına taziyelerimizi gönderiyoruz. Bilim insanlarına HIV için bir tedavinin mümkün olduğuna dair konseptin kapısını açtıkları için Timothy ve doktoru Gero Hutter'a minnettarız" dedi.

DHA


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