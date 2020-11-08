Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 817 sözleşmeli personel alacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada 817 sözleşmeli personel alınacağı belirtildi.
08 Kasım 2020, Pazar 17:51 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır" denildi. İlana son başvuru tarihi 19 Kasım 2020 olarak açıklandı.
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