Türkiye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 817 sözleşmeli personel alacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 817 sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 817 sözleşmeli personel alacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada 817 sözleşmeli personel alınacağı belirtildi.

08 Kasım 2020, Pazar 17:51 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır" denildi. İlana son başvuru tarihi 19 Kasım 2020 olarak açıklandı.

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