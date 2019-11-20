Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji, Aile ve Tüketici Bilimleri, Çocuk Gelişimi bölümlerinden mezun bin sözleşmeli personel alıyor.

Başvuru şartları

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilen veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler için, fesih tarihinden itibaren bir yıllık süreyi doldurmuş olmak.