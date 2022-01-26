Türkiye Aile faciası! Gelinini başından vurarak öldürdü

Aile faciası! Gelinini başından vurarak öldürdü

Türkiye

Aile faciası! Gelinini başından vurarak öldürdü

İstanbul Kartal'da Galip Gülistan adlı bir kişi, tartıştığı gelini Safura Gülistan'ı başından silahla vurarak öldürdü.

26 Ocak 2022, Çarşamba 14:01 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Gümüşpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki dairede meydana gelen olayda, Galip Gülistan, gelini Safura Gülistan'ı tartışmanın ardından başına ateş ederek öldürdü. 


POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

Olayın ardından Galip Gülistan polise giderek teslim oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın gerçekleştiği daireye gelen polis ekipleri, Safura Gülistan'ın başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemelerde evde bir adet silah ve boş kovanlar olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından 2 çocuk annesi Safura Gülistan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan haberi alır almaz olay yerine gelen Safura Gülistan'ın yakınlarının sinir krizi geçirdikleri görüldü. 

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

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