Sağlık Bakanlığı verilerine göre salgınla mücadele kapsamında bu yıl toplam 5.6 milyar HES kodu sorgulaması yapıldı. Alınan HES kodu sayısı 145 milyona ulaştı. Hayat Eve Sığar Uygulaması indirme sayısı ise 74 milyon 121 bine ulaştı. Gelecek yıl korucuyu sağlık harcamaları için 38.7 milyar, tedavi edici sağlık giderleri için de 74.5 milyar lira aktarılacak.

SAĞLIK YATIRIMLARI SÜRECEK

Sabah’tan Hazal Ateş’in haberine göre; Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe teklifinde Hayat Eve Sığar uygulaması kullanan vatandaşların giriş sırasında QR kodu okuttuğunda hem sisteme kaydedildiği hem de bölgeye ilişkin detaylı veri alınabildiği anımsatıldı. Bu sayede de sonradan tespit edilmiş pozitif vaka ile aynı ortamda aynı zaman diliminde bulunan kişilerin geçmişe dönük olarak tespit edileceği ve filyasyon süreci başlatılacağı belirtildi. Teklifte, dikkat çeken başlıklar şöyl

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYE 1.7 MİLYAR

Sağlık Bakanlığı ödeneği 116 milyar 37 milyon lira öngörülürken, bağımlılıkla mücadeleye 1.7 milyar lira harcanacak. Uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadele sürecek. Bu eksende 13 toplumsal farkındalık faaliyeti gerçekleştirilecek. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve Araştırma Merkezi ile Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (ÇEMATEM) sayısı 136'ya çıkarılacak. Bağımlılığa yönelik rehabilitasyon hizmeti veren merkez sayısı ise 9'a tamamlanacak.

AİLE HEKİMİ SAYISI ARTACAK

Aile hekimliği birimi başına düşen nüfus sayısı 2021'de 3 bin 140 olarak gerçekleşirken, 2022 hedefi 2 bin 800'e düşürmek şeklinde belirlendi. Aile hekimliği birimi sayısı ise 26 bin 740'tan 30 bin 680'e çıkarılacak. 3.1 olarak gerçekleşen kişi başı aile hekimi başvuru sayısı ise 3.7 olarak öngörüldü. Meme kanseri erken teşhis oranı yüzde 51 olarak gerçekleşti. Gelecek yıl bu oran yüzde 51.5 olarak hesaplandı.

OBEZİTE SORUNU SÜRÜYOR

Bu yıl 15 yaş ve üzerindeki bireylerde obezite oranı yüzde 30.4 oldu. 2022 yılına ilişkin obezite tahmini yapılmazken, 2023 yılı için yüzde 29.1 oranı belirlendi Bu yıl yüzde 91 oranında hayata geçen tam izlenen bebek oranı önümüzdeki yıl yüzde 92 olarak öngörüldü. Tam izleme gebe oranı da bu yıl yüzde 96.2 olarak şekillenirken, 2022'de yüzde 97.5 olarak hedeflendi.

HASTANE YATAK SAYISI ARTACAK

Salgın döneminde 10 bin kişiye düşen hastane yatak sayısı 30.5 olarak gerçekleşti. 2022 yılında 31.7 olarak hayata geçecek. 112 acil yardım ambulansı başına düşen nüfus sayısı bu yıl 15 bin 100 olarak şekillenirken, önümüzdeki yıl 15 bin 300 olarak tahmin edildi. Anne dostu hastane sayısının ise 83'ten 130'a çıkarılması hedeflendi. 7.5 olan kişi başı hekime mücraat sayısı 2022'de 8.8'e çıkacak. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yapılan randevulu hasta muayene oranı ise 2021'de yüzde 37.12 olurken, 2022'de bu oran yüzde 39 olarak öngörüldü.

EVDEN HEKİMLE GÖRÜŞME

Bugüne kadar E-Nabız sistemi ile pandemi sürecinde bulaş oranını altan uygulama kapsamında 10 bin hasta izolasyon bölgesini terk etmeden hekimi ile görüşme imkanı buldu, karantina kurallarını ihlal etmeden sağlık hizmetine hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağladı. Temmuz itibariyle toplam HES kodu sorgulama sayısı 5 milyar 654 milyon 663 bin 649, toplam HES kodu sayısı ise 144 milyon 959 bin 944 olarak gerçekleşti. Hayat Eve Sığar Uygulaması indirme sayısı ise 74 milyon 121 bin 85.