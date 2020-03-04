Aile içi şiddetten kaçan kadınlara ücretsiz tren bileti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken alınan yeni bir karar sayesinde aile içi şiddetten kaçan kadınlar, ücretsiz tren biletine ulaşma hakkına sahip olacak. Bu şekilde, barınabilecek bir yere sahip olmayan, ekonomik olarak istismar edilen kadınların güvenli bir şekilde barınabilecekleri yere ulaşmaları sağlanacak. İngiltere Kadın Yardım Federasyonu ve İngiliz demiyolu şirketi GWR işbirliğiyle başlayacak uygulamayla, kadınların şiddet gördükleri yerde hapsolmaması amaçlanıyor.

İmkanlar yetersiz

İngiltere Kadın Yardım Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, şiddet gören kadınların faillerinden uzaklaşma imkanlarının her zaman yeterli olmadığı, bazılarının güvenli bir yere sığınmak için ciddi mesafeler katetmeleri gerektiği belirtiliyor. İngiltere'de kadınların sığınabilecekleri yerlerin yatak kapasitesi ihtiyaç duyulan oranın yüzde 30 altında kalıyor.

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