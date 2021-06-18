Necip Memili rol aldığı dizi biter bitmez, soluğu Bodrum’da eşi Didem Dayıoğlu ve minik kızı Asya’nın yanında aldı. Memili ve ailesi önceki gün Türbükü’ndeki Mavi Otel’deydi. Oyuncunun keyfi bir hayli yerindeydi. 11 aylık kızı Asya’yı bol bol öpüp kokladı.

Gazetecilerin görüntü aldığını fark edince Asya ile el salladı. Mayolu görüntü vermemeye dikkat eden Dayıoğlu ise mekandan ayrılırken beline havlu sararak önlem aldı.