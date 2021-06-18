Magazin Necip Memilli'nin aile saadeti

Necip Memilli'nin aile saadeti

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Necip Memilli'nin aile saadeti

Rol aldığı dizi biter bitmez Bodrum'da bulunan eşinin yanına giden Necip Memili, yeni sezonda yeni bir diziyle ekranda olacağını söyledi. Ali KESER / POSTA

18 Haziran 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Necip Memili rol aldığı dizi biter bitmez, soluğu Bodrum’da eşi Didem Dayıoğlu ve minik kızı Asya’nın yanında aldı. Memili ve ailesi önceki gün Türbükü’ndeki Mavi Otel’deydi. Oyuncunun keyfi bir hayli yerindeydi. 11 aylık kızı Asya’yı bol bol öpüp kokladı.

Gazetecilerin görüntü aldığını fark edince Asya ile el salladı. Mayolu görüntü vermemeye dikkat eden Dayıoğlu ise mekandan ayrılırken beline havlu sararak önlem aldı.

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