Türkiye Aile sağlık merkezinde corona alarmı! Vatandaşlar merakla izledi

Aile sağlık merkezinde corona alarmı! Vatandaşlar merakla izledi

Türkiye

Aile sağlık merkezinde corona alarmı! Vatandaşlar merakla izledi

İstanbul Sultangazi'de bir aile sağlık merkezi çalışanında corona virüs çıkması üzerine merkez önünde çalışanlardan test için örnek alındı. Vatandaşlar uygulamayı meraklı gözlerle izledi.

10 Nisan 2020, Cuma 15:43 Son Güncelleme:
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İstanbul Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Piri Reis Aile Sağlık Merkezi'nde bir çalışanın corona virüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nden 2 sağlık çalışanı, Aile Sağlık Merkezi'ne gelerek, diğer sağlık çalışanlarına corona virüs testi için örnek aldı. Aile sağlık merkezinin önünde yapılan uygulamayı vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi.

Öte yandan corona virüs (Covid-19) ile mücadele için Sultangazi Belediyesi Bilim Merkezi eğitmenleri, eğitime ara verilince hastalıkla mücadele eden doktorlar için robotik kodlama atölyesinde bulunan 3D yazıcılarla siperli maske üretmeye başladı.


Üretime günün her saati ara vermeden devam edilirken günde ortalama otuz siperlik üretiliyor. Üretilen siperli maske ilk olarak pandemi hastanesi olarak hizmet veren Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanlarına ulaştırılacak. Üretime devam edilecek siperli maskelerin daha sonraki süreçte diğer hastanelere ulaştırılması hedefleniyor.

Sultangazi Belediyesi Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Genel Koordinatörü Merve Yıldırım, siperli maskeleri süreç devam ettiği sürece üreteceklerini belirtti.

Bütün personellerinin üretme katkı verdiğini belirten Yıldırım şöyle konuştu:

“Öğrencilerimizin evde olduğu bu dönemde eğitmenlerimizle birlikte ülkemize faydalı olmak için neler yapabiliriz diye düşündük. Bu süreçte bizler için gece gündüz çalışan sağlık personellerimiz için siperli maskeler üretmeye karar verdik. Bu süreçte yedi gün yirmi dört saat elimizdeki makineler çalışıyor. Böylelikle sürece kurumlarda bulunan güvenlik görevlilerimiz, temizlik personellerimiz ve tüm eğitmenlerimiz dahil olarak maskeleri üretiyor ve sağlık çalışanlarımıza iletiyoruz. Şu an elimizde hazır olarak 130 tane maskemiz bulunuyor ve üretime sürekli devam ediyoruz.”


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