Ailelere intihar oyunu Momo uyarısı

Ulusal İnternet Güvenliği Dairesi tarafından ailelere gönderilen uyarılarda Momo'nun çizgi filmlerin yanı sıra sürpriz yumurta, oyun ve ürün tanıtımı ve Minecraft videolarında görüldüğüne dair haberlere dikkat çekilerek, "YouTube'un zararlı içeriği izlemesine rağmen, silininceye kadar bunlar binlerce kişiye ulaşılabilir ve silindikten sonra tekrar yüklenebilir" denildi.

İNTERNET DAİRESİ'NİN UYARILARI NELER?

Çocuklarınıza Momo'nun bir insan olmadığını ve onlara doğrudan zarar veremeyeceğini anlatın.

İnternetteyken çocuklarınızı yalnız bırakmayın, ne izlediklerine dikkat edin.

Çocuklarınızdaki davranış değişikliklerini gözleyin, onlara sürekli konuşun.

Güvenlik ayarlarında çocuklarınızın erişebileceği içeriği sınırlayın. Şüphelendiğiniz hesapları engelleyin. YouTube'da bir sonraki videoyu otomatik olarak oynatma seçeneğini kaldırın.

YOUTUBE: MOMO'YLA İLGİLİ HİÇBİR BULGU YOK

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, YouTube ise Momo'nun sitedeki videolarda belirdiğine işaret eden hiçbir bulgu olmadığını açıkladı.

YouTube sözcüsü, "Medyada yer alan haberlerin aksine, Momo ya da Momo'yu özendiren içeriğe dair hiçbir kanıt yok. Bu tür içerikler kurallarımıza aykırı ve hemen kaldırılır" dedi.

WhatsApp üzerinden yayılan Momo oyununda korku filmi karakterine benzeyen bir figür, çocuklardan kendilerine zarar vermelerini istiyor ve sonunda intiharla sonuçlanabilecek bu talimatları yerine getirmeyenleri tehdit ediyor.

Arjantin'de 12 yaşındaki bir çocuğun geçen Ağustos'taki intiharı Momo'yla ilişkilendirilmişti.

"5 YAŞINDAKİ ÇOCUK MOMO'NUN TALİMATIYLA SAÇINI KESTİ" İDDİASI

İngiltere'de beş yaşındaki bir çocuğun Salı günü 'çizgi film izlerken beliren Momo'nun talimatıyla saçlarını kesmesi' endişeye neden olmuştu.

Cheltenham kentinde yaşayan Sam Barr adlı bir anne, kızı Jemma'nın saçlarını neden kestiği sorusuna "Momo istedi. Momo bana bundan sonra ne yapmam gerektiğini söyleyecek. Uyurken bir gözünü açık tut" dediğini anlattı.

Barr, "Tanrı'ya şükürler olsun sadece saçlarını kesti. Daha kötüsü olabilirdi" dedi.

"MOMO'YLA İLGİLİ HABERLER MOMO'DAN DAHA BÜYÜK BİR RİSK"

İngiltere'de Momo'yla ilgili endişeler, Facebook'ta son 24 saat içinde en çok paylaşılan içeriklerden biri oldu. Ancak internet güvenliği ve çocuklara yardım örgütü uzmanları Momo konusunda gereksiz bir panik havasının yaratıldığını öne sürüyor.

Samaritans ve NSPCC adlı yardım kuruluşları, İngiltere'de Momo yüzünden zarar gören kimsenin olmadığını belirterek "çocukları kendilerine zarar vermeyi düşünmeye sevkedebileceği" için bu haberlerin daha riskli olabileceğine dikkat çekti.

İnternet Güvenliği Merkezi medyaya "sahte haber" yaymakla suçlarken çocuklara yardım örgütü NSPCC'nin açıklamasında "Bizi arayan medya mensuplarının sayısı, çocukları için endişelenen ailelerin sayısından fazla" dedi.

Samaritans adlı örgüt ise medyayı intiharlarla ilgili haberlerin verilmesine dair kurallara uyması çağrısı yaptı.