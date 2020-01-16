Ailenin en minik üyesi için güvenilir temizlik

Frosch Baby’nin boya ve katkı maddesi içermeyen, hipoalerjenik 4 temizlik ürünü; bulaşık deterjanı, sıvı çamaşır deterjanı, ön Yıkama spreyi ve yumuşatıcı, bebeklerin biberon ve emzik temizliğinden çamaşırlarına, güvenle kullanılabiliyor.

Doğa dostu duruşu, insan ve çevre sağlığına verdiği önem ve sürdürülebilirliğe sağladığı katkılarla fark yaratan Frosch, Frosch Baby markasıyla ailenin en minik kahramanlarına özel temizlik ürünleri sunuyor. Frosch Baby ürünleri arasında emzik ve biberon deterjanı, ön yıkama spreyi, sıvı çamaşır deterjanı ve çamaşır yumuşatıcı yer alıyor. Bebeklerin aşırı hassas cildine yönelik geliştirilen Frosch Baby temizlik ürünlerinde boya ve katkı maddesi bulunmuyor. Tamamen hipoalerjenik olan Frosch Baby temizlik ürünleri dilediğiniz sıklıkta kullanabileceğiniz, bebeğinize özel, doğal ve güvenilir temizlik sağlıyor.







