06.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Bilim & Teknoloji Airbnb, çalışanlarının yüzde 25’inden fazlasını işten çıkarma kararı aldı

Airbnb, çalışanlarının yüzde 25’inden fazlasını işten çıkarma kararı aldı

Bilim & Teknoloji

Airbnb, çalışanlarının yüzde 25’inden fazlasını işten çıkarma kararı aldı

Airbnb uygulaması, çalışanlarının yaklaşık yüzde 25’inden fazlasını işten çıkarma kararı aldı.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 16:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Seyahat sektörü yeni tip corona virüs salgınından ağır bir darbe alırken kullanıcıların dünyanın farklı noktalarında ev, oda veya hostelleri kiralamasına olanak veren Airbnb uygulaması, çalışanlarının yaklaşık yüzde 25’inden fazlasını işten çıkarma kararı aldı.

Şirket, 7 bin 500 çalışanının yaklaşık bin 900’üyle yollarını ayıracağını duyurdu.

Airbnb CEO’su Brian Chesky, çalışanlarına gönderdiği bir mektupta, “Hayatımızda gördüğümüz en ağır krizi yaşıyoruz ve dünya genelinde seyahat durma noktasına geldi” yazarken, kendilerinin de “çok ağır bir darbe aldığını” ifade etti.

Chesky, işten çıkarılacak çalışanlarından özür dileyerek, “Lütfen bunun sizin hatanız olmadığını bilin” dedi.

Airbnb CEO’su, tüm çalışanlarının sağlık sigortalarının yıl sonuna kadar kaşılamaya devam edeceklerini bildirdi.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER WhatsApp’a çoklu cihaz desteği geliyor