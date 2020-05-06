Seyahat sektörü yeni tip corona virüs salgınından ağır bir darbe alırken kullanıcıların dünyanın farklı noktalarında ev, oda veya hostelleri kiralamasına olanak veren Airbnb uygulaması, çalışanlarının yaklaşık yüzde 25’inden fazlasını işten çıkarma kararı aldı.

Şirket, 7 bin 500 çalışanının yaklaşık bin 900’üyle yollarını ayıracağını duyurdu.

Airbnb CEO’su Brian Chesky, çalışanlarına gönderdiği bir mektupta, “Hayatımızda gördüğümüz en ağır krizi yaşıyoruz ve dünya genelinde seyahat durma noktasına geldi” yazarken, kendilerinin de “çok ağır bir darbe aldığını” ifade etti.

Chesky, işten çıkarılacak çalışanlarından özür dileyerek, “Lütfen bunun sizin hatanız olmadığını bilin” dedi.

Airbnb CEO’su, tüm çalışanlarının sağlık sigortalarının yıl sonuna kadar kaşılamaya devam edeceklerini bildirdi.