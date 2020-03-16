Airbnb koronavirüsü için iptal politikasını güncelledi
Koronavirüs salgını nedeniyle Airbnb, birçok konaklama iptali ile karşı karşıya kaldı. Birçok kullanıcının da bu durumdan dolayı ceza ödemek istememesi sebebiyle de şirket yeni politikasını duyurdu.
16 Mart 2020, Pazartesi 09:37 Son Güncelleme:
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Airbnb’de koronavirüs nedeniyle rezervasyonların büyük kısmı iptal edilirken, şirket kullanıcıların mağdur olmaması adına politika değişikliğine gitmeye karar verdi.
Buna göre 14 Mart - 14 Nisan tarihleri arasında rezervasyonu olan herkes, herhangi bir ek ücret ödemeden rezervasyonlarını iptal ettirebilecek. Şirket, iptal hakkını kullanıcıya bırakırken, otomatik iptal yoluna gitmedi. Yani Airbnb, doğrudan kendi kararı doğrultusunda rezervasyonları iptal etmekten öte, bu kararı kullanıcıya bıraktı.
Koronavirüsü tehdidinin uzaması durumunda süre sınırının 14 Nisan'la da kalmayacağını dile getiren Airbnb yetkilileri, süreci yakından takip ettiklerini kaydetti.