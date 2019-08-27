AirPods vs. Galaxy Pods: Hangisi daha çok tercih ediliyor?

Apple kablolu kulaklıkla çıktığı yola artık AirPods modelleriyle devam ediyor. AirPods 2 modeliyle beraber kablosuz şarj imkanı da sunan Apple, rakipsiz değil. En büyük rakipleri olarak görülen Samsung da Galaxy Buds adlı muadil bir ürüne sahip. Galaxy Buds modeli Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 aracılığıyla şarj edilebiliyor. Her iki markanın kulaklıkları da son model teknolojiye sahip.

Kullanıcılar tarafından oldukça fazla tercih edilmelerine rağmen birinci sırayı Samsung alıyor.

Consumer Reports'un yayınladığı son rapora göre kablosuz kulaklık alanında Samsung'un ürünü Galaxy Buds, 86 puanla ilk sırada. AirPods ise son model teknolojiye sahip olmasına rağmen sadece 56 puan aldı ve kendine 49'uncu sırada yer bulabildi. Galaxy Buds, AirPods'a göre oldukça makul bir fiyata sahip.

Galaxy Buds'ın yazılım güncellemeleriyle daha da iyi bir hale gelmesi, bluetooth teknolojisini bir adım öteye taşıması ve telefon görüşmelerindeki kalitesini arttırması da puanını yükselten diğer sebeplerden.