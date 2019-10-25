Ajda Pekkan 1.5 milyona villa yeniledi

Ajda Pekkan’ın, Bodrum’daki 4 katlı villasının dekorasyonu için 1.5 milyon TL harcadığı ortaya çıktı

25 Ekim 2019, Cuma 07:49 Son Güncelleme:
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Ajda Pekkan 1.5 milyona villa yeniledi

Müge Dağıstanlı/ POSTA

  • Süperstar Ajda Pekkan havuzuna yapay dalgalar yaptırdı.
  • Evinin camlarını daha çok ışık alması için baştan aşağı değiştirdi.
  • Duvarları özel yalıtımla kaplattı.
  • Bahçesine tropikal bitki ve ağaçlar ektirdi.
  • Eşyalarını da A’dan Z’ye yenileyen Ajda Pekkan tadilatı yeni biten evinde dinleniyor.

Ajda Pekkan'ın villasının tadilatı 5 ay sürdü.

'Nasıl olsa paparazziler yok'

Süperstar 3 günlük Bodrum tatilinde “Nasıl olsa paparazziler yok” diyerek plajdan denize bile girdi.

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