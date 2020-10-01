Ajda Pekkan aşk iddialarına cevap verdi: Hakan ile çok yakınız

Ajda Pekkan (74) 2012’de Bülent Çavuşoğlu (52) ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hatta bu ilişkinin, Bülent Çavuşoğlu’nun Tuğçe Eyilik ile evli olduğu dönemde filizlendiği iddia edilmiş, konu mahkemeye bile taşınmıştı. 2018’de ihanete uğradığı söylenen Süperstar, sevgilisini terk etmişti. İki yıldır yalnız olan Ajda Pekkan geçtiğimiz hafta “Hayatınızda artık biri var mı?” sorusuna “Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor” yanıtını vermişti.

‘Sadece dostuz’

Dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Beyaz TV’deki ‘Söylemezsem Olmaz’ programında Ajda Pekkan’ın, 48 yaşındaki Hakan Altun ile flört etmeye başladığı iddia edildi. Birlikte görüntü vermemek için Bodrum’daki evlerinden çıkmadıkları söylendi. Ama Ajda Pekkan “Hakan ile sürekli görüşüyor, dertleşiyoruz. Çok yakın arkadaşız. Böyle güzel bir dostluğa aşkı sıkıştırmak tuhaf. Öyle bir şey yok. Olsaydı da inanın açıkça söylerdim. Müzikal anlamda ortak çalışmalar olabilir” dedi.

Hakan Altun da şu açıklamayı yaptı: “Ajda Pekkan ile müzik ve dostluk dışında bir ilişkimiz yoktur. Kendisine olan hayranlığım dışında dedikoduya mahal bırakacak bir davranışım da olmamıştır. Aslı astarı olmayan bir iddiayla gündeme gelmek beni ziyadesiyle üzmüştür.”

Sosyal medya çalkalandı

Ajda Pekkan ile Hakan Altun’un aşk yaşadığına dair dedikodu sosyal medyayı salladı. Günün konusu oldu. işte yorumlardan bazıları:

“Hakan Altun’un telefonun ucunda çaresiz bekliyorum dediği Ajda Pekkan imiş.”

“Abi biz seni yalnız sevdik.”

“Bir an önce kıyamet kopmalı.”

“Aşkın yaşı yok, yaşayın gitsin.”

Erkeklik başa bela

Hakan Altun yeni albümünden önce sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya ait “Erkeklik Başa Bela” şarkısını single olarak çıkardı. şarkı, kadının kalbini kıran bir erkeğin pişmanlığını anlatıyor.