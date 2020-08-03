Ajda Pekkan rekor kırdı
Ajda Pekkan Kurban Bayramı programı kapsamında Bodrum’da sahne aldı. Ali KESER / POSTA
03 Ağustos 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Ajda Pekkan, Bodrum BVS Bosphorus Otel’deki Günay Restaurant’ta sahne aldı. Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafeti ve dansçılarıyla şov yapan Süperstar 3 saat sahnede kalıp rekor kırdı. ‘Batsın Bu Dünya’yı seyirciler arasındaki Orhan Gencebay için söyledi.
Pekkan’ı izleyenler arasında Nuri Alço (69) ile kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Sezginoğlu da vardı.
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