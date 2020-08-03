Ajda Pekkan rekor kırdı

Ajda Pekkan, Bodrum BVS Bosphorus Otel’deki Günay Restaurant’ta sahne aldı. Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafeti ve dansçılarıyla şov yapan Süperstar 3 saat sahnede kalıp rekor kırdı. ‘Batsın Bu Dünya’yı seyirciler arasındaki Orhan Gencebay için söyledi.

Pekkan’ı izleyenler arasında Nuri Alço (69) ile kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Sezginoğlu da vardı.







