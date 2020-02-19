Magazin Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu ayrıldı

Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu ayrıldı

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Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu ayrıldı

Ajda Pekkan 2012'de aşk yaşamaya başladığı Bülent Çavuşoğlu'ndan ayrıldı.

19 Şubat 2020, Çarşamba 09:47 Son Güncelleme:
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Ajda Pekkan, 2012’de 52 yaşındaki Bülent Çavuşoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bülent Çavuşoğlu o zamanlar evliydi. İlişkileri bir dargın bir barışık devam ediyor, gözlerden uzak kalmaya çalışıyorlardı. Ajda Pekkan, Bülent Çavuşoğlu’ndan yine ayrılmış, dedikoduya göre de bu kez dönüşü yokmuş.

Rötarlı kutlama

Ajda Pekkan’ın doğum günü 12 Şubat’taydı. Ama kutlaması rötarlı oldu. Süperstar için önceki gece kardeşi Semiramis Pekkan ve yakın arkadaşı Oya Germen, Balat’taki Agora Meyhanesi’nde eğlence düzenledi. Müzisyen arkadaşları da katıldı. 74 yaşına basan Ajda Pekkan gece boyunca şarkılara eşlik etti. Çıkışta fotoğraflarının çekilmemesi için çalışanlara özel önlem aldırdı.

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