Yeni çıkardığı albümle gündemde olan ve İstanbul'un yoğunluğundan her fırsatta Bodrum'daki evine kaçarak dinlenen Ajda Pekkan önceki gün Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Kültür ve Sosyal işlerden sorumlu Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun'la buluştu. Oldukça neşeli geçen görüşmelerin ardından Bodrum'a Kültür, sanat ve sosyal sorumluluk anlamında belirlenen projelerde tam destek vereceğini söyledi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Bodruma sosyal kültürel ve sanat alanında ciddi destekler vereceğinden dolayı ve Türk sanatı için bir şans olduğunu belirterek" teşekkürlerini sundu.

(İHA)