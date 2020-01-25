AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Depremin en az kayıpla atlatılması ve depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla talimat gönderdiğimiz 771 belediyemiz onlarca araç ve personel ile hummalı bir çalışma sürdürüyor" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Depremin birçok şehirde hissedildiğini belirten Özhaseki, "Depremin en az kayıpla atlatılması ve depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla talimat gönderdiğimiz 771 belediyemiz onlarca araç ve personel ile hummalı bir çalışma sürdürüyor. Devlet ve millet olarak el ele vererek bu badireyi de atlatacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" ifadesini kullandı.

DHA





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