Siyaset AK Parti milletvekili adayı corona virüsten hayatını kaybetti

AK Parti milletvekili adayı corona virüsten hayatını kaybetti

Siyaset

AK Parti milletvekili adayı corona virüsten hayatını kaybetti

AK Parti 26’ncı dönem Şanlıurfa Milletvekili Adayı Abdurrahman Yetkin corona virüse yenik düştü.

11 Haziran 2020, Perşembe 17:49 Son Güncelleme:
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Yetkin, Şanlıurfa’nın kurtuluş savaşında önemli görev alan 12’lerin lideri ve 1919 ile 1923 yılları arasında Urfa Belediye Başkanı olan Mustafa Hacıkamiloğlu’nun da torunuydu.

Yetkin’in ölümü iş ve siyaset camiasını da derinden üzdü. Yetkin’in hayatını kaybettiğini duyan siyasiler ve iş adamları, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı.

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