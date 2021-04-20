AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın babası vefat etti
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar’ın babası Hüseyin Tayyar hayatını kaybetti.
20 Nisan 2021, Salı 23:43 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, bir süredir çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi gören 88 yaşındaki Hüseyin Tayyar, kurtarılamadı.
Hüseyin Tayyar'ın yarın İslahiye ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Tayyar'a taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, "Şamil Tayyar Beyefendi'nin Hakk'a yürüyen muhterem babası Hüseyin Tayyar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.
AA