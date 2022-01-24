Siyaset AK Parti MYK toplanıyor! Erdoğan başkanlık edecek! Ana gündem maddesi...

AK Parti MYK toplanıyor! Erdoğan başkanlık edecek! Ana gündem maddesi...

Siyaset

AK Parti MYK toplanıyor! Erdoğan başkanlık edecek! Ana gündem maddesi...

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. AK Parti MYK’nın bugünkü ana gündemi 15 maddelik yeni seçim yasası olacak. Ayrıca Erdoğan'ın Sezen Aksu'ya yönelik tepki ve destek kampanyaları ile tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile ilgili değerlendirmelerde bulunması da bekleniyor. İşte masadaki konular...

24 Ocak 2022, Pazartesi 10:18 Son Güncelleme:
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AK Parti MYK’nın bugünkü ana gündemi 15 maddelik yeni seçim yasası olacak. Toplantıda ekonomideki gelişmelerin değerlendirilmesi ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı İleri’nin Metaverse çalışmalarına ilişkin sunum yapması bekleniyor.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri'nin, başkanlığının metaverse dünyasıyla ilgili çalışmalarına ilişkin sunum yapacağı öğrenildi.

İTTİFAKI GENİŞLETME

Toplantıda, 1 Şubat'ta çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek Meclis'in gündemindeki konu başlıkları da masaya yatırılacak. Bu kapsamda AK Parti ve MHP'nin çalışmalarını bitirdiği 15 maddelik yeni seçim yasasıyla ilgili Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın bir bilgilendirme yapabileceği ifade ediliyor. Teklifin AK Parti ve MHP'nin ortak düzenlemesi olarak en geç şubat ayının ortasında Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Toplantıda, Cumhur İttifakı'nın genişletilmesine yönelik atılabilecek adımların görüşülebileceği de belirtiliyor.

SEZEN AKSU VE SEDEF KABAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Öte yandan MYK'da, ekonomideki son gelişmelerin ele alınması; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın son faiz kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacağı ifade edildi. Ayrıca Erdoğan'ın Sezen Aksu'ya yönelik tepki ve destek kampanyaları ile tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile ilgili değerlendirmelerde bulunması da bekleniyor.

Ayşegül Kahvecioğlu - Milliyet


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