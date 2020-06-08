AK Parti Sözcüsü Çelik: 11 bin hesap tespit edildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Normalleşme sürecine ilişkin çıkan görüntüleri değerlendiren Çelik, 'Son günlerde ortaya çıkan görüntülerin endişe verici. Kazanımların korunması bundan sonra yapacaklarımıza bağlı' dedi. AK Parti Sözcüsü Çelik, corona virüs salgınıyla ilgili provokatif bilgi paylaşan, çoğu FETÖ kaynaklı 11 bin hesabın tespit edildiğini bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Salgında tüm tedbirlere uyulması gerekiyor. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Vefa Sosyal Destek Gruplarımıza tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. 15.5 milyon ev ziyareti gerçekleşmiştir. Bu çok ciddi bir rekordur. 11 bin provokatif bilgi paylaşan hesap görülmüştür. Bunların çoğunun FETÖ kaynaklı olduğu görülmüştür. Büyüklerimize her zaman vefamızı gösteririz.

Kadına şiddet

En hassas olduğumuz konulardan biri kadına şiddet önlenmesi ile ilgili çalışmalardır. Bu konuda parti olarak çok hassasız. Buna müdahale konusunda bin 5'e yakın kurum kuruldu. Tereddütsüz çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir insana şiddet kabul edilemez, ama kadına şiddet hiç kabul edilemez.

Pençe harekatları

Teröre büyük darbe vurmuştur. Terörle mücadele etmek en başta olmazsa olmazlarımızdan bir tanesidir.

'İbretlik bir durum'

Bir montaj hazırladılar. Bu montajın ardından CHP ve İYİ Parti vekilleri takıldı. Bu örnekler vekilliğin nasıl yapılmaması gerektiğini gösteriyor. Şu açıdan son derece sakıncalıdır. Muhalefet iktidarı denetler ama işlerini nasıl yapmadığını gösteren bir örnektir. Bir montaj görüp, eleştiri üretmeye çalışıyorlar. Bunların gerçek dünyada değil sanal dünyada yaşadığını görüyoruz. Denetim yapması gereken muhalefetin bu derece düşük şekilde ele alınması ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Kendilerinin özür dilemesi gereken yalanı, başkalarının yalanını muhalefet konusu haline getirmeleri de ibretlik bir durumdur.

102 ülkeye tıbbi yardım

Salgının başından beri 128 ülkeden 80 bin vatandaş Türkiye'ye getirildi. Türkiye derhal kriz yönetimini ortaya koydu, tam bir organizasyon içinde çalışmaları yerine getirmiştir. Büyük ülkeler sıkıntı çekerken biz sorun yaşamadık

Salgın döneminde yardım talep edenleri geri çevirmedik. 102 ülkeye tıbbi malzeme yardımı gerçekleştirdik.

Güney Kıbrıs'ta camiye saldırı

Rum yönetimi İslam düşmanlığını himaye etmektedir. En güçlü bir şekilde kınamaya devam edeceğiz.

Avrupa'daki ırkçı saldırılar

Bu tip faşistlere göz yumanlar, eninde sonunda bunlarla yüzleşme durumuyla karşı karşıya kalıyorlar."

'Savaşa hazırız' diyen Yunanistan'a yanıt

Yunanistan Savunma Bakanı savaşa hazır olduklarını ifade ettiler. Türkiye bir kabile devleti değildir. Hukuk devletidir. Kabile devleti yöneticileri gibi açıklama yapılamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün tartışılmayacağını herkes bilir. Yunan Bakan'a söylüyorum, bu tarz kötü şakalar yapmayın. Ciddiye alınır bir yanları yok. Yunan Bakan 'savaşa hazırız' demiş. Bu tip kötü şakalar yapmayın. Zaten ciddiye alınacak bir tarafı yok. Bu şakalar alnınıza yapışır. Kötü şaka yapmak için gerekli zeka düzeyine sahip olmayan bir yaklaşım içinde olduğunuzu göstermiş olursunuz.

'Cumhurbaşkanımızın önemli açıklamaları olacak'

Saat 21.00'de Sayın Cumhurbaşkanımızın TRT'de özel mulakatı olacak. Tüm vatandaşlarımıza bunu duyurmak isterim. Önemli açıklamaları olacaktır.

CHP'nin Libya değerlendirmesi

Darbeci bir kişiyi makul adlandırmak yanılgıdır. Serrac yönetimine destek vermeye devam edeceğiz.

3 ismin vekilliğinin düşmesi

Kesin hüküm gelmeden AYM'ye başvuru olmaz. Meclis'te mahkemenin verdiği karar okundu. CHP tarafından iddia edilen uzman görüşü gibi bir şey kesinlikle dosyada söz konusu değil. Meclis bu işi yapmaya mecburdur.

Meclis amir hükümler gereği üzerine düşeni yaptı.

Türkiye'de yeni normal dönem

0 vaka sayısına ulaşmak istiyoruz. Maske takacağız, mesafeyi koruyacağız.











