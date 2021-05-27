Siyaset AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 27 Mayıs mesajı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 27 Mayıs mesajı

Siyaset

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 27 Mayıs mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ‘Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir’ ifadelerini kullandı.

27 Mayıs 2021, Perşembe 10:41 Son Güncelleme:
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Çelik, Twitter hesabından, 27 Mayıs askeri darbesinin 61'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir. Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmedi. Şehit Başbakanımız Menderes'i ve şehit bakanlarımızı rahmetle anıyoruz."

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