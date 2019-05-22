Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi ve soruları yanıtladı.

Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının ardından bütün siyasi partilerin kendi hazırlıklarını yaptığını hatırlatan Çelik, AK Parti'nin kurulduğundan beri her seçimden birinci çıkmış parti olarak normal zamanlarda da seçime her zaman hazır olacak şekilde çalıştığını anlattı.

Çelik, İstanbul seçimi için çalışan birimlerin bugün MYK'ye bilgi verdiğini aktardı.

Teşkilatın genel durumuyla ilgili değerlendirmeler de yapıldığını belirten Çelik, TBMM'nin gündemine gelecek konuların da MYK'de görüşüleceğini söyledi.

İstiklal Savaşı'nın başlangıcının 100'üncü yılının anıldığını, bunun son derece önemli olduğunu ifade eden Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti tarih içerisinde sahip olduğumuz devletlerin, tarihteki var oluşumuzun bugün son aşaması olarak güçlü bir şekilde yürüyor. Özellikle son yıllarda hükümetlerimiz döneminde yapılan reformlar, hizmetler, Türkiye'ye kazandırılanlar, cumhuriyetimizin 100'üncü yılına doğru daha güçlü bir perspektifle daha büyük bir özveriyle yürümesini sağlamıştır." diye konuştu.

TBMM'nin açılışının 100'üncü yılının da yaklaştığını dile getiren Çelik, "Bu dönemde tarihin muhasebesini çok yapmamız gereken ve geleceğimiz açısından, yeni perspektifler ortaya çıkarmak açısından değerlendirmemiz gereken günler var. Cumhurbaşkanımızın orada ifade ettiği gibi '82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız.' İçeride ne yaşanırsa yaşansın, geminin gövdesinin sağlam kalması, motorlarının işlemeye devam etmesi ve en önemlisi rotasından sapmamasına katkıda bulunmak hepimizin görevidir." ifadesini kullandı.

Her siyasi partinin kendi tezlerini vatandaşla paylaştığını, siyasetin icabı olarak yumuşak geçen gündemler olduğu gibi sert geçen gündemler de olduğunu anlatan Çelik, "Netice itibarıyla içeride ne yaşarsak yaşayalım, göz bebeğimiz Türkiye'mizin, hepimizin ortak çatısı, ortak zemini, ortak evi ve kimliği olan Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir şekilde geleceğe yürümesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu yeni dönemde bu bilinçle işler yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan Çelik, teknik ekibi ve tüm camiayı tebrik etti.

Çelik, 19'uncu yüzyılın tanık olduğu en büyük trajedilerden biri olan Çerkez sürgününün 155'inci yıl dönümünün dün yaşandığını anımsatarak, "Yüz binlerce Çerkez kardeşimizin bir mezar taşı bile olmadı. Onlar Osmanlı İmparatorluğu'ndan yana oldukları için, bağlılıkları ve sadakatleri yüzünden bu zulme maruz kaldılar. Bir kere daha şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz, şehadetlerini selamlıyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul seçimi

İstanbul seçiminin yenilenmesi sürecinin başladığını anımsatan Ömer Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Önemli olan şu andan itibaren bu seçime odaklanmak, vatandaşlara tezleri anlatmak, vatandaşlarımızla daha çok buluşmak. Her siyasi partinin yapması gereken bu fakat CHP'de gözlemlediğimiz bir şey, giderek hırçınlaşan bir üslupla seçimle uğraşmak yerine sürece karar vermiş hakemle kavga etmeye devam ediyorlar. YSK'ye dönük saldırıları devam ettiriyorlar. 'Çete' demekle başladılar daha sonra başka aşamalara kadar geçtiler."

CHP adayı ve yönetiminin İstanbul seçimine dönük tavır değişikliğinin çok iyi izlenmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

"Daha önce seçim yenilenmesine karşı çıkanlar son zamanlarda 'bilgisayar başında bir takım hatalar yapılmış olabilir sorumlusu biz değiliz' gibi tutumlar sergilemeye başladılar. Sonuç olarak birtakım hatalar ortaya çıkmışsa içinize sinmemesi gereken sonucun bir eleştirisini yapmanız gerekir ama onun yerine hem 'birtakım bilgisayar başında bazı hatalar olmuş olabilir' deyip hem de seçim sonucunu 'biz kazandık' diye sunmaya çalışmak, buna ısrarlı şekilde devam etmek doğrusunu söylemek gerekirse anakronik bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor."

"Bu kadar eminseniz niçin bütün oyların yeniden sayılması için güçlü bir duruş ortaya koymadınız?" sorusunun CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve CHP'li yöneticilerin cevaplamadığı sorulardan olduğunu dile getiren Çelik, "Bu sorulara doğru düzgün bir cevap verilmesi lazım. Bunun yerine hakemle kavga etmek hem şık olmuyor hem de görevini yapan hakimlere karşı gerçekten ayıp oluyor." diye konuştu.

Hatalar düzeltildikçe Binali Yıldırım'ın oylarının heba olduğu, karşı adayın oylarının heba olmadığının ortaya çıktığını söyleyen Çelik, CHP'nin bunların hiçbirine cevap veremeyip sadece hakemle kavga etmeye devam ettiğini ifade etti.

YSK'nin mazbatayı bir adaydan alıp diğerine vermediğini, seçmen iradesinin berrak şekilde ortaya konması için seçimin yenilenmesine karar verdiğini dile getiren Çelik, "Kazandığıyla ilgili bu kadar öz güvenle konuşanların hiçbir şekilde sandık konusunda, sandığa gitme konusunda, vatandaşın iradesine başvurma konusunda şüphe içinde olmaması gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Hataların hep Yıldırım'ın aleyhine olduğunun altını çizen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem oyların yeniden sayılmasına karşı çıkacaksınız ondan önce 'YSK en güvendiğimiz kurumdur' diyeceksiniz. Daha sonra YSK beğenmediğiniz bir karar verdiğinde de 'Bu çetedir' diyeceksiniz. Her zaman ifade ettiğimizi bir kere daha ifade ediyoruz, bir kişinin sonuca gerçekten saygı gösterip göstermediğini, onun sürece gösterdiği saygıdan anlarsınız. Sürece saygı gösteren sonucuna da saygı gösterir."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin süreci çeşitli şekillerden hırpalamaya çalışmanın, milletin hakemliğiyle kavga etmek olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti: "Sonuçta mazbata birinden alınıp diğerine verilmiyor. Vatandaşın, milletin huzuruna gidiliyor ve deniyor ki ’İrade daha net bir şekilde ortaya çıksın’ diye. Sonuçta siyasetçinin yegane patronu olan ülkemizin yönetiminde yegane olan aziz milletimiz, İstanbullular kararını verecek ve hepimiz bunu saygıyla karşılayacağız. Biz aynı saygı çerçevesinde bu süreci yöneteceğiz, bu sonucu selamlayacağız. Birbiriyle çelişen, birbiriyle kavgalı, birbiriyle zıtlıklar içerisinde boğuşan bu tutumlardan sonuna kadar uzak duracağız."

Sempatik mesajlar vermenin hukuki sürecin alternatifi olmayacağını vurgulayan Ömer Çelik, "Sürekli sempatik mesajlar vererek hukuki sorunları örtbas edemezsiniz. Görülmesi gereken şey sürecin sağlıklı işlemesidir. Netice itibarıyla da Türkiye’nin, belediyelerin yönetilmesinde yegane söz sahibi vatandaşlarımız kararını verecektir, hepimiz de saygıyla karşılayacağız." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili çalışmaları AK Parti Genel Merkezi’nde yaptıklarını bildiren Çelik, "İstanbul İl Başkanlığımızla koordine edilmektedir ve bununla ilgili görevlendirmelerimiz de yapılmıştır. Arkadaşlarımız da çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

"Görünmez Berlin duvarları kurmaya çalışmaktır"

Mayıs ayında çok önemli dış politika gündemleri olduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti: "Avrupa Parlamentosu seçimleri 23-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Buraya giren adayların büyük bir çoğunluğuna baktığımızda özellikle sağ adayların, neredeyse bütün Avrupa çapında merkez sağ diye bir figürün kalmadığını, onun yerine sağ denildiğinde herkesin merkez sağ olsa bile aşırı sağın ajandasını kullanmaya başladığını görüyoruz. Müthiş bir Erdoğan düşmanlığıyla başlıyorlar, İslam düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığıyla devam ediyorlar. Aşırı sağcıların ve ırkçıların sloganlarının esası şu, Avrupa’da daha az İslam, daha az göçmen, daha az çoğulculuk ve daha az hukuk istiyorlar. Irkçılığın ve popülizmin tamamen öne çıktığı bir siyasi tabloyla karşı karşıyayız. Daha önce bunları, bu konularda uyarılar yapmıştık. ’Eğer merkez sağ ve soldaki siyasetçiler Avrupa Parlamentosu seçimlerine yaklaşırken bu şekilde aşırı sağ ve aşırı sola göz kırpan birtakım uygulamalardan vazgeçmezlerse İslam düşmanlığı konusunda net tavır almazlarsa sonuç olarak Avrupa demokrasilerini bu aşırı gruplar zehirleyecek ve yutacak’ demiştik. Şimdi maalesef bütün bu uyarılarımız gerçek olmaya başladı, bundan da büyük bir üzüntü duyuyoruz. Yine daha önce söylemiştik, bu aşırı sağcıların ırkçılık ve İslam düşmanlığı üzerinden yapmaya çalıştığı şey görünmez birtakım Berlin Duvarları kurmaya çalışmaktır. Bir Berlin duvarı somut olarak yıkıldı ama soyut olarak ideolojik düzeyde, kafalarda yüzlerce Berlin Duvarı Avrupa içerisinde inşa ediliyor’ demiştik. Şimdi bunların hepsinin ortaya çıktığını görüyoruz."

"Irkçılık ve nefret siyaseti doyumsuz bir canavardır"

Birtakım kampanya stratejistlerinin aşırı sağın daha da güçlenmesi için alanen kampanya yaptıklarını vurgulayan Çelik, "Aşırı sağ, birleşik bir grup olarak tüm Avrupa’da ortak ajandayla hareket ediyor. Bunun, Avrupa için büyük bir tehlike, büyük bir sıkıntı olduğunu ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Aşırı sağı tatmin etmek için birtakım uygulamalara imza atılmasının aşırı sağı daha da büyüteceğine değinen Çelik, aynı hatanın devam ettiğini söyledi. Bu kapsamda Avrupa’daki uygulamalara işaret eden Çelik, "Zannediyorlar ki ’Biz bu şekilde davranırsak aşırı sağı önleyebiliriz’. Hayır, ırkçılık ve nefret siyaseti doyumsuz bir canavardır. Onu bu şekildeki tavırlarla asla doyuramazsınız. Siz bu şekilde yaklaştıkça onun azgınlığı ve açlığı daha da artacaktır. Sonuç olarak Avrupa demokrasilerini yutacak kadar büyüyünceye kadar bu büyümesi devam edecektir." dedi. Türkiye karşıtlığı, daha az İslam, daha az göçmen, daha az çoğulculuk üzerinden kurgulanan bu şeyin Avrupa için en büyük tehdit olduğunun altını çizen Çelik, Avrupa’nın uzun zamandır bu tehdidin Rusya ve Çin’den geleceğini beklediğini ama tehdidin içerden olduğunun görüldüğünü aktardı.

"Aşırı sağ Avrupa’nın DAEŞ’ıdır"

Ömer Çelik, "Aşırı sağ Avrupa’nın DAEŞ’ıdır. Bizim bölgemiz için DAEŞ nasıl bir tehdit, nasıl bir insanlık suçu, nasıl bir nefret siyasetini, nasıl bir katliam şebekesini temsil ediyorsa, aşırı sağ da Avrupa için bunu temsil etmektedir." yorumunu yaptı. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’un açıkladığı 2018 siyasi suç raporuna değinen Çelik, bu rapora göre 910 olarak kayıtlara geçen İslam düşmanlığı suçlarının yüzde 92,3’ünün aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirildiğine dikkati çekti. Aynı rapora göre, PKK yandaşlarının karıştığı suç sayısının ise bin 873 olduğunu dile getiren Çelik, bu sayının önceki yıla göre yüzde 82,2 oranında arttığına işaret etti.

"Avrupa’da bir siyasi hayalet ürettiler"

Hem aşırı sağ hem de PKK konusundaki Türkiye’nin uyarılarının Almanya İçişleri Bakanlığının açıkladığı raporla teyit edildiğinin altını çizen Çelik, şöyle devam etti: "Avrupa’da bir siyasi hayalet, siyasi matruşka ürettiler. Bu siyasi matruşkanın en tepesine Erdoğan ve Türkiye düşmanlığını koydular. Onu kaldırdığınızda altından İslam düşmanlığı çıkıyor. Ama daha derinlere gitmek lazım. Aşırı sağın ideolojisi bugün İslam, Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı üzerinden asıl ajandasını örtmek üzere bir taktikle kuruludur. Bunları kaldırdığınızda altından bir antisemitizm çıkar. 2. Dünya Savaşı öncesi yaşanan acılardaki ideolojik fanatizmi aynen yaşatan gruplardır bunlar. Onu da kaldırdığınızda aslında tamamen eurofobik bir yaklaşım ortaya çıkar. O da Avrupa’nın temel değerlerine, demokrasiye, Avrupa Birliği’ne, hukuka, çoğulculuğa düşmanlıktır. Gelecek nesillerin birbirinden, ırkçılıktan ve fanatizmden uzak bir şekilde birlikte yaşama iradesine dönük bir sabotajdır. Bütün bunların görülmesi lazım."

"Erdoğan, İslam ve Türkiye düşmanlığının" başka şeyleri örtmek için kullanıldığına işaret eden Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu: "Avrupa’ya geçmişte 2. Dünya Savaşı gibi büyük acılar yaşatmış ideolojik fanatizmin yeniden Avrupa’yı ele geçirmesi için büyük bir yaklaşım ortaya koymaya başladılar. Umarız Avrupa demokrasisini tehdit eden bu durum gerçekten sağduyulu insanların zaferiyle sonuçlanır. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya konulan emekler yeniden heba olmaz. Avrupa’da demokrasi, çoğulculuk, birlik beraberlik içinde bir ortak yaşama iradesi kurma duygusu kazanır diye ümit ediyoruz. Bütün sağduyulu siyasetçileri bu nefret siyasetinden uzak durmaya, uzak durmak da artık yetmiyor bu ajandayı paylaşmamaya ve bu ajandaya karşı tavır almaya davet ediyoruz. Bu ayın sonunda yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri bu bakımdan çok önemli bir gösterge olacak."