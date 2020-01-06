Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Devletimiz şehidimizi son yolculuğuna uğurlamıştır. Bütün şehitlerimize devlet olarak aynı tören uygulanmaktadır. Bir farklılık yoktur. Milletimiz şehidimizin nereden kaldırılmasını istiyorsa buna saygı duyarak usullere göre gerçekleştirilir.

-Kadına şiddet konusunda 75 maddelik bir eylem olanı ortaya konuldu.

-Kasım Süleymani'nin öldürülmesi Ortadoğu denklemini etkileyecek sonuçlar doğuracak. Karşılıklı tehdişt dili her geçen gün tırmanıyor.

2015 yılında Fas'ta gerçekleştirilen görüşme sürecinde Libya ile anlaşma imzalanmıştı. Libya'daki Saraç hükümeti BM kararına dayanan meşru hükümettir. Hafter'e bağlı güçler çözüm çabalarına destek vermiyor. Libya'nın toprak bütünlüğü Türkiye için elzemdir."Ateşkesin sağlamasına yönelik katkı için orada bulunacağız.

-Ateşkesin ve istikrarın sağlanması için hem diplomatik hem sahadaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Meşru hükümetin daveti üzerine bulunuyoruz. Biz meşru bir hükümeti desteklemek üzere oradayız. Kimse ile çatışmak üzere orada değiliz.

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DHA