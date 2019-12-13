Hürriyet yazarları Hande Fırat ve Abdulkadir Selvi bugünkü köşelerinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ayrı ayrı görüşmeler yapan 'Mahallenin ağır abileri'ni yazdı. “Parçalanmanın önüne geçmek için ne yapılabilir?” sorusuna yanıt arayan ve "Birliğimizi koruyamazsak, kendi ellerimizle ülkenin yönetimini sola teslim ederiz” görüşünü savunan heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu raporda çarpıcı tespitler yer aldı.

İşte o yazı....





7 değil, 14 kişiler

Bir süredir, özellikle sosyal medyada haklarında çok şey yazılıyor. 7 kişi oldukları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan izin alarak AK Parti’den ayrılanlarla “ikna görüşmeleri” yaptıkları... İşin doğrusunu merak ettim, kulisleri dolandım. Öğrendiklerimi sizlerle paylaşayım.

- 7 değil, 14 kişiler. Ekrem Erdem, Ahmet Albayrak, Feyzullah Kıyıklık, Harun Karaca, Hasan Basri Yıldız, İdris Güllüce, İsmail Erdem, İsrafil Kışla, Kemal Çiftçioğlu, Mehmet Müezzinoğlu, Nuri Albayrak, Osman Develioğlu, Osman Kaan, Ünal Kacır.

- İlk tur görüşmelerini tamamladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ayrı ayrı görüşmeler yaptılar.

- Kendi aralarında bir değerlendirme yapacaklar, o değerlendirmeye göre yeni bir görüşme yapıp yapmayacaklarına karar verecekler.





"Parçalanmanın önüne geçmek için"

Bu 14 isim neden bir araya geldi? Neden bu ziyaretleri gerçekleştirdiler? Bazı isimlerle yaptığım görüşmelere göre aktarayım:

- AK Parti iktidarının önemli, güzel hizmetleri oldu. Bu hizmetlerde herkesin emeği var. Ancak hataları konuşup düzeltmeye ihtiyaç var.

- Neticede “yol arkadaşlığı” ve ortak bir geçmiş var. “Parçalanmanın önüne geçmek için ne yapılabilir?” sorusuna yanıt arandı.

- Tarafların görüşleri dinlendi.





"Yeni oluşumlar millet ittifakını güçlendirecek"

Tüm görüşmeler uzun sürdü. İlk görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıldı. 14 AK Partili isim o görüşmeye “önerilerini” sıraladıkları bir raporla gittiler. Görüşmede metni içlerinden bir isim okudu. Giriş bölümünde seçim sonuçlarının doğru analiz edilip parti tüzüğündeki ilkelere sadık kalınması istenen raporda; teşkilatlar, belediyeler, hükümet ve bürokrasi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, seçmenin genel eleştirileri ve talepleri, FETÖ ile mücadele, ittifaklar, ekonomi, değişen seçmen profili başlıklarında eleştiriler ve öneriler yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptıkları sunumda, “yeni oluşumların ‘millet ittifakı’nı güçlendireceği” tespitlerini paylaştılar. “Bunun için özel bir çalışma yapılmalı” dediler. Konu raporun “İttifaklar” başlığında yer aldı. 14 ismin bu konuda tespiti özetle şöyle:

- MHP’den beklenen oy alınamadı. Aksine, AK Parti’den oylar MHP’ye kaydı. Saadet Partisi başta olmak üzere muhafazakâr seçmene hitap eden partilerle ilişkiler geliştirilmelidir.





Yerel seçim değerlendirmesi

14 isim hazırladıkları metinde yerel seçimler ve değişen seçmen profiline de değindi. Seçmenin eleştirileri, talepleri de şöyle sıralandı:

- Teşkilatların yenilenmesinde ehliyet ve liyakat kalktı, gruplaşma ve adam kayırma kalitede kayıplara neden oldu.

- Belediye başkanlarımızın istifa ettirilerek görevden uzaklaştırılmaları aleyhimize gelişmiştir.

- Lüks ve israf iddiaları seçimlerde aleyhimize olmuştur.

- Belediye başkanları, meclis üyeleri ve kamu görevlileri halktan kopuk olmamalıdır.

- Medyadaki tekelleşme ve taraflı yayınlar aleyhimizde gelişmektedir.

- Sosyal medyada AK Parti taraftarı görünerek saldırgan yayınlar yapan eylemlerden kaçınılmalı.

- Siyaset dilinin yumuşatılması lehimize olacaktır.

- Parti yeni dönemde “ötekileştirmeyen, yumuşak ve kuşatıcı bir dil” kullanmalı.

14 AK Partili ismin ortak metninde, Öcalan’ın mektubu ve kardeşinin TRT’ye çıkarılması gibi tutumlardan kaçınılması gerektiği de vurgulanıyor.





Cumhurbaşkanı yardımcıları sayısının artırılması

Gelelim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin önerilerine... Muhalefetin, Cumhurbaşkanı’nın bütün yetkileri kendinde topladığı ve tek adam olduğu algısına oynadığına dikkat çekilerek, “Bu algıyı güçlendirecek uygulamalardan kaçınılması gerekiyor” mesajı verildi. Önerileri arasında Cumhurbaşkanı yardımcıları sayısının arttırılması da var.





"Eğitim seviyesi yükseldikçe oy oranlarımız artıyor"

14 ismin sunum metninde yer alan dikkat çekici ifade, “Eğitim seviyesi yükseldikçe oy oranlarımızın düşmesinin mutlaka bir sebebi olmalı” şeklinde. Bu durumun sebeplerinin bulunması isteniyor. Diğer öneri ise genç seçmen profilinin mutlaka analiz edilmesi gerektiği...





Peki ne oldu?

Bahsettiğim öneriler, eleştiriler Cumhurbaşkanı’na sunuldu. Ardından Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile yine uzun görüşmeler yapıldı. Görüşler dinlendi. Ancak “yeni parti oluşumları” durmadı. Ahmet Davutoğlu’nun ardından 15-20 gün içinde Ali Babacan da parti kuracak. Politika ekibi çalışıyor, metinler hazır, ortak dil oluşturuldu. Bir kaynağım, “Önemli olan kurulacak partinin bir süre sonra rotasından sapmaması ve AK Parti’nin hatalarına düşmemesi. Bunun için tüzüğe ve programa özel mekanizmalar koyuyoruz” dedi.





Mahallenin ağır abileri devreye girdi

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan partilerinin kurulacağı ortaya çıkınca, muhafazakâr kesimin önde gelen isimleri bir çaba içine girdi.

Eski milletvekilleri Feyzullah Kıyıklık, Ekrem Erdem, Harun Karaca, Ahmet Albayrak, İsmail Erdem, Nuri Albayrak, Hasan Basri Yıldız ve Ünal Kaçır’ın da yer aldığı, 13-14 kişiden oluşan heyet ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptı. Bu grubun içinde yer alan bazı isimler AK Parti’nin kuruluş sürecinde de Erbakan’ı ziyaret ederek partinin başına Erdoğan’ın geçmesini, böylece “ümmetin bölünmesinin önüne geçilmesini” önermişti. Gelişmeler karşısında kendilerini sorumlu hisseden heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ederek birlik ve bütünlüğün sağlanması yönünde adım atmasını talep etti. Heyet, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’la da bir araya geldi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le ise heyeti temsilen Feyzullah Kıyıklık ile Ekrem Erdem görüştü.

“Birlikte başardık, başaracağız” ilkesinden hareket eden heyet, görüşmeler sırasında anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülebileceğini savundu. “Birliğimizi koruyamazsak, kendi ellerimizle ülkenin yönetimini sola teslim ederiz” görüşünü savunan heyet temaslarını tamamladı ama Davutoğlu ve Babacan’ın yeni parti kurmalarının önüne geçmek mümkün olmadı. Heyette yer alan isimlerle konuştum. Kapıların tamamen kapanmadığı görüşündeler. “Tayyip Bey’den adım atmasını bekliyorlar” diyorlar. Mahallenin abileri umutlu ama görünen o ki köprülerin altından çok sular akmış ve iş geri dönülemez bir sürece girmiş.