Siyaset AK Parti'de 'reform' mesaisi

AK Parti'de 'reform' mesaisi

Siyaset

AK Parti'de 'reform' mesaisi

AK Parti'de yeni yılın ilk Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı salı günü yapılacak. Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri Yargı ve Ekonomi Reformu olacak.

03 Ocak 2021, Pazar 14:30 Son Güncelleme:
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Yapılacak sunumlarda, reform çalışmalarındaki son durum ele alınacak. Meclis'te yasama takvimine göre bir yol haritası belirlenecek. Ve iki reform da yıl içinde hayata geçirilecek.

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AK Parti'de yılın ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda gündem, yargı ve ekonomi reformları olacak. Reformların hayata geçirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

Salı günü toplanacak MYK'da, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bir sunum yapacak.

Ekonomide kapsamlı reform 

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile beraber sektör temsilcileri ile yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verecek. Yargı reformu çalışmalarındaki son durumu üyelerle paylaşacak.

Reformun temel dayanağını, mülkiyet hakkının pekiştirilmesi, yargılama süreçlerinin hızlandırılması ve uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılması başlıkları oluşturuyor.

Toplantıda ekonomi reformu da kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

Son şekli verilen reformlar Meclis'e sunulacak 

Sektörün talepleri ve hükümetin önceliklerine göre şekillenen paketteki son durum ele alınacak.

MYK'da yapılacak değerlendirmelere göre yargı ve ekonomi reformu paketlerine son şekli verilecek. Meclis'te yasama takvimine göre bir yol haritası belirlenecek. Ve iki reform da yıl içinde hayata geçirilecek.

(TRT HABER)

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