Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde 61 milletvekilinin katıldığı kahvaltılı toplantıya başkanlık yaptı. Erdoğan basına kapalı toplantıda, milletvekillerinin bölgeleriyle ilgili sorunlarını dinledi.

Erdoğan toplantıda, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’a Üsküdar’da bulunan evinin durumunu sordu. İstanbul depreminin ardından Ataş’ın evinin civarındaki bütün binaların yıkıldığını hatırlatan Erdoğan, “Mustafa evini yıktın mı?” diye sordu. Ataş ise o dönem bakanlık yapan Mehmet Özhaseki’nin binanın yıkılmasına gerek olmadığını bildirdiğini belirtti. Erdoğan ise bu yanıt üzerine, “Öyle şey olur mu? Neden duruyor? Bu cuma bir şey olmazsa yine Üsküdar’dayım. Gelir ben yıkarım Mustafa” diyerek espri yaptı.





'İmamoğlu'na cevap vermeyin'

Mustafa Ataş’tan Erdoğan’a “Açıklamalarınızda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismini çok fazla kullanıyorsunuz. Cevap vermeyin” tavsiyesi geldi. Erdoğan, “Nerede ismini kullanmışım? Ne zaman onun ismini ağzıma aldım?” yanıtını verdi. Ataş’ın, Kanal İstanbul örneğini vermesi üzerine de, “Kanal İstanbul’un patenti bende. Onunla ilgili açıklama yapmayacağım da neyle ilgili yapacağım?" dedi.





Yaza doğru cephelere yansıyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu’da sahil kenarında bulunan bir binayla ilgili son durumu da Ordu milletvekili Ergün Taşcı’ya sordu. Taşçı’nın binanın halen yıkılmadığını iletmesi üzerine Erdoğan, “Ben Belediye Başkanı Hilmi Güler’e kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?” dedi.

Cumhurbaşkanı milletvekillerinin “Bürokraside verdiğimiz notlar yerine ulaşmıyor” şikâyetleri üzerine, “Bürokraside sıkıntı varsa söyleyin, engel çıkartanlar varsa gereği yapılsın” dedi. Erdoğan ayrıca “Ekonomideki iyileşmeler ve alınan önlemler, vatandaşın cebine yaza doğru yansıyacak” ifadesini kullandı. Bir milletvekili, kamuya alımlarda mülakatın çok zaman aldığını ve sorun haline geldiğini belirtirken Erdoğan kabine toplantısında bu konuyu değerlendireceklerini belirtti.

Bir milletvekilinin başörtüsü yasağının kalkmasının ardından, başörtülü kadınların her alanda başarısının daha da görünür olduğunu belirterek, “Bunun mimarı sizsiniz” demesi üzerine Erdoğan’ın, “Ben mimariden değil, ekonomiden anlarım” esprisi salonda herkesi güldürdü.





Diyanet'e sürpriz davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle buluşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’na sürpriz bir ziyaret yaptı. Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve başkan yardımcılarıyla görüştü, şeref defterini imzaladı. Erdoğan daha sonra kabineyi topladı.

Gizem Karakış / Ankara - Hürriyet