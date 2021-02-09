Siyaset AK Parti'den Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Kabul etmiyoruz

AK Parti'den Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Kabul etmiyoruz

Siyaset

AK Parti'den Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Kabul etmiyoruz

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Yurt dışından gelen açıklamaları kabul etmiyoruz. Demokratik protesto hakkı aşıldı.' dedi.

09 Şubat 2021, Salı 17:38 Son Güncelleme:
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Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar 

Yurt dışından gelen açıklamaları kabul etmiyoruz. Demokratik protesto hakkı aşıldı. "Dediğim olmadı, çalışmaz hale getireyim" düşüncesi yanlış. Herkesin sağduyulu olması gerek. Boğaziçi Üniversitesi hepimizin göz bebeği, bundan sonra eğitim öğretim hayatının orada sağlıklı şekilde işlemesine odaklanmak gerekiyor.

Sosyal medyadaki kısıtlamalar 

Sosyal medya ulusal iradelerle, milli egemenlikle, hukukla kavga eden mekanizmaya dönüşmeye başlıyor. Bu dijital faşizm ve diktatörlük getirir. Sosyal medya şirketleri birer özgürlük mecrası olarak ortaya çıktılar ama keyfi kararlarla kamu otoritesi gibi davranıyorlar.

Macron'un Libya açıklaması 

"Türkiye Libya'da olmasın" demek, "Hafter katliam yapsın" demektir.

UCM'nin Filistin kararı 

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı son derece yerinde.

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