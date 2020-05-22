Siyaset AK Parti'den erken seçim açıklaması: Düzenlemenin erken seçim ile alakası yok

AK Parti'den erken seçim açıklaması: Düzenlemenin erken seçim ile alakası yok

Siyaset

AK Parti'den erken seçim açıklaması: Düzenlemenin erken seçim ile alakası yok

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nda düzenleme hazırlığıyla ilgili "Hiçbir şekilde erken seçimle alakası yok. Millet iradesinin Meclis'te çarpıtılmasını engellemeye dönük bir çalışma" dedi.

22 Mayıs 2020, Cuma 16:00 Son Güncelleme:
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AK Parti Grup Başkanı Bostancı, erken seçim iddiaları hakkında açıklama yaptı. Bostacı, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nda düzenleme hazırlığıyla ilgili "Hiçbir şekilde erken seçimle alakası yok. Millet iradesinin Meclis'te çarpıtılmasını engellemeye dönük bir çalışma" açıklamasında bulundu.


AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, son dönemde siyasi partiler arasında milletvekili transferi tartışmalarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bostancı, "Halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla; ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz. Tekemmül ettiğinde diğer partiler ve kamuoyu ile paylaşacağız. Siyasi rekabet, partilerin kurallar dahilinde; ancak ülkenin üst çıkarlarını asla gözden çıkartmaksızın mücadelesi elbette olacak. Fakat unutmayalım; herkes gücünü ve meşruiyetini halkın iradesine borçludur. Kimse kendisini bu iradeyi keyfince değiştirecek yetkide göremez" ifadelerini kullanmıştı.

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