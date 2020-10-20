Siyaset AK Parti'den İYİ Parti'deki FETÖ tartışmaları hakkında açıklama

AK Parti'den İYİ Parti'deki FETÖ tartışmaları hakkında açıklama

Siyaset

AK Parti'den İYİ Parti'deki FETÖ tartışmaları hakkında açıklama

AK Partili Bülent Turan'dan İYİ Parti'de FETÖ tartışmasına ilişkin açıklama geldi.

20 Ekim 2020, Salı 15:11 Son Güncelleme:
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti'de FETÖ tartışmasına ilişkin "Sayın Akşener, ya Ümit Özdağ'ın söylediği yanlış o konuda gereğini yapacaktır ya da Ümit Özdağ'ın dediği doğruysa İl Başkanı hakkında gereğini yapacaktır. Sayın Akşener, devlet tecrübesiyle beraber, bu süreçte devletin, milletin beklediği adımları atmak durumundadır" dedi.

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İYİ Partili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu ileri sürmüştü. 

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